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Méxicoviernes, 27 de marzo de 2026

Cuba, preocupada por embarcaciones con ayuda humanitaria desaparecidas en el Caribe

El presidente Miguel Díaz-Canel, dijo que desde Cuba también hacen “todo lo posible en la búsqueda y salvamento” de las embarcaciones

EFE

Ante esta situación, la Secretaría de Marina (Semar) informó este jueves que activó un plan de búsqueda y rescate para localizar dos embarcaciones con tripulantes de varias nacionalidades.

La Semar informó que mantiene “un monitoreo permanente” para actualizar el plan de búsqueda y “la definición de zonas probables de deriva”, e “incrementar la probabilidad de localización de las embarcaciones”.

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