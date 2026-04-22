La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se envió el documento para que el país informe sobre la participación de elementos que fallecieron

Laura Arana

En conferencia matutina, la mandataria dijo: “Se hace un extrañamiento de lo que pasó y pedimos información, que se dé información de exactamente qué hacían estas personas, cuándo entraron, en fin, todo lo relacionado”, informó.

La ejecutiva federal fue enfática en subrayar que cualquier colaboración debe ser informada al gobierno federal.

“Tiene que quedar muy claro, tanto a los Estados Unidos como a los gobiernos estatales, que la colaboración tiene que ser dentro del marco de entendimiento y dentro de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”, señaló.

Esta mañana, Sheinbaum confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional no sabía que en el operativo del fin de semana en Chihuahua participaban agentes extranjeros.

El pasado domingo, dos agentes estadounidenses, así como el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el policía ministerial Manuel Genaro Méndez Montes, fallecieron en un accidente carretero.