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Méxicomiércoles, 5 de agosto de 2026

De El Gordo Peruci a César Gastélum: los influencers que han sido asesinados en Sinaloa

La mayoría de los creadores de contenido asesinados mantenían una amistad con el influencer Markitos Toys

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué influencers han sido asesinados en Sinaloa?

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Alma Rosa Hidalgo
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