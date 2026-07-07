De los acordeones a la Inteligencia Artificial: así evolucionaron los fraudes en los exámenes de admisión en México
La denuncia penal de la UNAM contra presuntas redes que ofrecían ingresos “garantizados” exhibe la evolución de los fraudes en los exámenes de admisión: de los tradicionales acordeones y el robo de reactivos a la suplantación de identidad
Rafael Ramírez / El Sol de México
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