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Méxicomartes, 7 de julio de 2026

De los acordeones a la Inteligencia Artificial: así evolucionaron los fraudes en los exámenes de admisión en México

La denuncia penal de la UNAM contra presuntas redes que ofrecían ingresos “garantizados” exhibe la evolución de los fraudes en los exámenes de admisión: de los tradicionales acordeones y el robo de reactivos a la suplantación de identidad

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Rafael Ramírez / El Sol de México

De la copia en papel al fraude digital

COLUMNA DISCO DURO INTELIGENCIA ARTIFICIAL reuters (1)

La pandemia aceleró los nuevos métodos

COMIPEMS: filtraciones y errores históricos

01 PORTADA

Antes de la era digital

Una nueva batalla tecnológica

Rafael Ramirez
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