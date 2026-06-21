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Méxicodomingo, 21 de junio de 2026

De Sheinbaum a LeBarón y Grecia Quiroz: políticos, funcionarios y activistas conmemoran a los padres en su día

Las felicitaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, dirigentes partidistas, integrantes del gabinete federal, legisladores y activistas por el Día del Padre también estuvieron marcadas por recuerdos personales y llamados a la reflexión

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Rafael Ramírez / El Sol de México

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Rafael Ramirez
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