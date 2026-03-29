Declaran el 2026 como el Año Margarita Maza por su rol como protagonista y primera embajadora de México

Al referirse a Margarita Maza, esposa del expresidente Benito Juárez, Sheinbaum destacó su papel como diplomática durante momentos clave en la historia de la República

Rafael Ramírez / El Sol de México

Sheinbaum subrayó que estas mujeres no fueron acompañantes pasivas, sino protagonistas fundamentales que fungieron como estrategas, proveedoras, mensajeras y defensoras en contextos de guerra, exilio e incertidumbre.

En ese sentido, planteó que el problema no ha sido su ausencia en los hechos históricos, sino la falta de reconocimiento: “Esta minimización no solo es injusta, también empobrece nuestra comprensión del pasado”, advirtió.

Al referirse a Margarita Maza, esposa del expresidente Benito Juárez, la presidenta destacó su papel durante los años más críticos de la República, particularmente en el exilio y durante la intervención extranjera.

Recordó que, desde el extranjero, Maza sostuvo la causa republicana no solo en el ámbito familiar, sino también en el político y diplomático, al construir redes de apoyo y generar respaldo internacional para México.

“Sin título oficial, pero con autoridad moral incuestionable, se convirtió en la voz de un país herido que se negaba a rendirse”, expresó.

La mandataria también evocó los momentos personales más difíciles que enfrentó Maza, como la pérdida de dos de sus hijos en el exilio, sin que ello —subrayó— quebrara su compromiso con la República.

“Ni siquiera ese dolor inconmensurable logró doblar su espíritu. Rechazó toda ayuda personal, sosteniendo que cada recurso debía servir a la nación”, señaló.

Sheinbaum insistió en que reconocer estas trayectorias implica una revisión más justa de la historia y permite dimensionar el carácter colectivo de las luchas que dieron forma al país.

“No se trata de desplazar a unos para colocar a otras, sino de comprender que los grandes momentos de la historia rara vez son obra de una sola figura. Son el resultado de redes de apoyo, de resistencias compartidas y de sacrificios que aunque no siempre visibles, fueron indispensables y también heroicos”, puntualizó.

Como parte del acto, recordó que firmó un decreto para reconocer a Margarita Maza como la “primera embajadora histórica de México”, en alusión a su labor en 1866 para fortalecer el respaldo internacional a la República.

La mandataria, “como primera mujer presidenta”, declaró que Maza fue la “primera embajadora histórica de México”.

Para concluir su discurso, extendió un reconocimiento a todas las mujeres que han contribuido a la construcción del país, tanto en lo público como en lo cotidiano.

Recordó que, en contextos adversos, Maza sostuvo a su familia y emprendió actividades económicas para garantizar su subsistencia, mientras se mantenía firme en los principios liberales.

Asimismo, subrayó que durante la intervención francesa, Margarita Maza asumió funciones de carácter diplomático en Estados Unidos, donde contribuyó a generar respaldo internacional a la causa republicana.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Señaló que su presencia en espacios políticos y sociales fue fundamental para posicionar la legitimidad del gobierno juarista, lo que motivó su reciente reconocimiento oficial como la primera embajadora histórica de México, al consolidar apoyo político y moral en favor de la República.

La ceremonia finalizó con la colocación de una guardia de honor ante las tumbas de Benito Juárez y Margarita Maza, así como la develación de una placa conmemorativa por el bicentenario de su natalicio y se realizó una toma de fotografía oficial.