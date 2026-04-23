Decomisan arsenal procedente de Estados Unidos que incluía un lanzacohetes

Intentaron pasar por el puerto de Nogales, ocultos en un compartimento debajo de los asientos de un automóvil

Roxana González

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decomisaron, el domingo pasado, un cargamento de armas, incluido en lanzacohetes, que pretendía pasar la frontera hacia México.

“Nuestros oficiales de CBP descubrieron todas estas armas, incluyendo un lanzacohetes RPG, que estaban siendo introducidas de contrabando a México”, señala el mensaje, el cual muestra una fotografía del armamento decomisado.

“La CBP impidió que estas armas peligrosas causaran estragos entre el buen pueblo de México”, añadieron funcionarios de CBP al dar a conocer la noticia.

La CBP no especificó si el contenido del automóvil estaba vinculado a algún cártel en particular.

La conductora, una mujer, es acusada de contrabando de mercancías desde Estados Unidos, un delito que podría conllevar una pena de hasta 10 años de prisión.

Según la CBP, la mujer iba acompañada de tres menores que fueron entregados a la custodia de un familiar.