Defensa no sabía que en operativo en Chihuahua participaban agentes extranjeros, dice Sheinbaum

Ayer, la gobernadora de Chihuahua aseguró que además del personal extranjero también había militares

Laura Arana

Ayer, Campos dijo que en el operativo, en el que participaron agentes estadounidenses, también estuvo presente la Defensa .

Sheinbaum expuso que la Defensa Nacional apoya a las entidades de la República en el desmantelamiento de laboratorios cuando se solicita su apoyo y que existen protocolos para hacerlo.

Además, señaló que tampoco tenían autorización para realizar labores de capacitación y que, aun en ese caso, “se tiene que pasar necesariamente por el gobierno de México”.

Indicó que se envió una carta al embajador de Estados Unidos en México para aclarar la situación y reafirmar la soberanía nacional.

La Presidenta mexicana confirmó que se reunirá con la gobernadora de Chihuahua, quien solicitó el encuentro para explicar la participación de los agentes estadounidenses que fallecieron el fin de semana.

Subrayó que espera poder comunicarse con ella este miércoles, mientras que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantendrá contacto.

“Ayer, la secretaria de Gobernación platicó con ella. Le pedí también a Omar que hablara con ella, y nosotros también vamos a buscarla”, dijo.