Definen ruta electoral en la UABJO rumbo a relevo de rector en mayo

El proceso iniciará formalmente en el presente mes de abril con la publicación de la convocatoria y la integración de la comisión electoral, integrada por representantes de los sectores académico, estudiantil y administrativo

Luis Ramírez / Corresponsal

La elección se prevé para el día 14 de mayo, mediante voto libre y secreto. La votación se realizará en urnas instaladas en distintas sedes universitarias.

En el proceso podrán participar estudiantes, profesores y personal administrativo, quienes emitirán su voto de manera directa, conforme al modelo electoral vigente en la universidad.

Para la jornada electoral se contempla la instalación de casillas en al menos 17 unidades académicas. Autoridades no descartan solicitar apoyo de seguridad en las inmediaciones para prevenir incidentes.

De acuerdo con estimaciones basadas en registros históricos institucionales, el rector que resulte electo en este proceso sería alrededor del número 25 en la etapa moderna de la universidad.