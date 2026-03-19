Del rompimiento con AMLO a su regreso al PRI: las polémicas de Rosario Robles en la política nacional

Hasta el 11 de agosto de 2003, Rosario Robles se mantuvo en la dirigencia nacional del partido, esto tras su renuncia al no conseguir el 20 por ciento de los curules para el tricolor en la Cámara de Diputados.
Videoescándalo y renuncia del PRD
“Estafa Maestra”
Su perfil
Robles también fue titular de Sedatu y de la extinta Secretaría de Desarrollo Social durante el gobierno de Peña Nieto, cargo mediante el cual se vinculó con el caso de la “Estafa Maestra”.
También ha combinado su carrera política con el feminismo, pues fue responsable de la Ley Robles, iniciativa sobre el aborto, y formó parte de organizaciones para asesorar a mujeres políticas.
Autoridades marítimas detectaron residuos de hidrocarburos en el Río Seco, en una zona cercana a la Refinería Olmeca. Se estableció un perímetro de restricción para evitar riesgos a la navegación y al medio ambiente.
Desde el puerto de Yucalpetén, organizaciones civiles y voluntarios preparan más de 30 toneladas de ayuda humanitaria con alimentos, medicamentos y productos esenciales para comunidades afectadas en la isla
Con apoyo de la Guardia Nacional, Protección Civil, Cruz Roja y autoridades aeronáuticas, realizaron un ejercicio de simulación de un hecho aéreo de alto riesgo en donde hicieron uso de equipo especializado
Desde el caso de la “Estafa Maestra”, por la que estuvo más de tres años en el penal de Santa Marta Acatitla, hasta su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por falsear información en su declaración patrimonial, la ex jefa de gobierno Rosario Robles Berlanga ha enfrentado diversos escándalos en su carrera política.
Los escándalos de Rosario Robles Berlanga no son impedimento para que regrese a la vida política, ahora como coordinadora de la Red Ciudadana que defiende el voto libre en México. Aunque la organización es del PRI, Robles dijo a El Sol de México que esto no significa irse al partido como militante.
La exfuncionaria reapareció en la escena política nacional tras ser nombrada como coordinadora de la defensa ciudadana para México por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.
La relación entre Rosario Robles y López Obrador era de hermandad al formar parte del partido de izquierda que habían fundado junto con Cuauhtémoc Cárdenas, pero esta amistad se rompió en el 2000 durante las elecciones, cuando el entonces candidato a la jefatura de gobierno del DF criticó la vida lujosa que poseía, así como los costosos prendas de vestir y teléfonos celulares que utilizaba.
Asimismo, años más tarde Robles aseguró que el conflicto con el ahora exmandatario mexicano también se originó debido a que él quería aumentar la tarifa del metro, pero ella se negó; desde ese momento, López Obrador la consideró como una adversaria.
Durante su cargo como Jefa de Gobierno del DF (1999-2000), Robles reformó el Código Penal en materia de aborto, autorizando la interrupción del embarazo por malformaciones fetales o inseminación artificial autorizada.
El Partido Acción Nacional (PAN) y el Verde Ecologista (PVEM) intentaron impugnar estas modificaciones. Pese a estas circunstancias, en 2002 dicha iniciativa (rechazada por la Iglesia Católica) fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dando paso a más reformas que se llevaron a cabo en distintos estados del país a partir de esta reforma en la capital.
Rosario Robles mantuvo en el partido hasta marzo de 2004, cuando su carrera tuvo un cambio radical ante la difusión de un video por parte de Federico Döring, en la que René Bejarano, diputado del PRD en aquel tiempo, recibió una fuerte suma de dinero por parte del empresario argentino, Carlos Ahumada, quien después se supo, era conocido por la exjefa de gobierno, presentándolo con miembros del partido.
Según Bejarano, dicha cantidad estaba destinado a futuras campañas del partido, pero la exfuncionaria negó en su momento tener conocimiento del suceso. Asimismo, se confirmó tiempo después que Robles mantenía una relación sentimental con Ahumada, factores que hicieron que renunciara al partido del cual fue miembro fundadora, y dejar la vida política para incursionar en el teatro.
Luego de estar al frente de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol) durante la administración de Enrique Peña Nieto, en 2019 fue detenida por el delito de ejercicio indebido de la función pública, donde presuntamente habría desviado más de siete mil millones de pesos a través de 11 instituciones públicas; este caso se denominó como la “Estafa Maestra”.
En agosto de 2022 salió de prisión luego de tres años de ser recluida en Santa Marta Acatitla, siendo absuelta de los cargos imputados y con una inhabilitación ratificada en septiembre de 2021, luego que de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitara por 10 años en septiembre de 2019.
Ante un pasado difícil de borrar en la política nacional, Rosario Robles se reintegra al PRI, resaltando que ella no lo hace como militante, pero sí con la intención de pelear en las próximas elecciones en diversos estados de la República.
Rosario Robles se formó como economista en la UNAM e inició su vida política en los años 80. Dentro de su trayectoria destaca que fue la primera jefa de gobierno en 1999, en el entonces Distrito Federal, cargo al que llegó de la mando del PRD, partido del que fue dirigente nacional y diputada federal.