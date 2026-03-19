Del rompimiento con AMLO a su regreso al PRI: las polémicas de Rosario Robles en la política nacional

Tras diversas polémicas, e incluso pisar la cárcel, Rosario Robles vuelve a la vida política de la mano de una fuerza ciudadana del tricolor

Distanciamiento con AMLO

Ley Robles: despenalización del aborto en CDMX

Hasta el 11 de agosto de 2003, Rosario Robles se mantuvo en la dirigencia nacional del partido, esto tras su renuncia al no conseguir el 20 por ciento de los curules para el tricolor en la Cámara de Diputados.

Videoescándalo y renuncia del PRD

“Estafa Maestra”

Su perfil

Robles también fue titular de Sedatu y de la extinta Secretaría de Desarrollo Social durante el gobierno de Peña Nieto, cargo mediante el cual se vinculó con el caso de la “Estafa Maestra”.

También ha combinado su carrera política con el feminismo, pues fue responsable de la Ley Robles, iniciativa sobre el aborto, y formó parte de organizaciones para asesorar a mujeres políticas.