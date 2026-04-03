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Méxicoviernes, 3 de abril de 2026

Delegan facultades al interior de la UEC para sancionar responsabilidades administrativas

De acuerdo con la publicación en el DOF, la delegación de facultades es para generar un trabajo más eficiente, integral, congruente en la Unidad de Evaluación y Control de la ASF.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Entre las consideraciones destaca que el acuerdo publicado y que entra en vigor el sábado, es para generar un trabajo más eficiente, integral, congruente de las funciones que tiene la Unidad de Evaluación y Control.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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