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Méxicomartes, 24 de marzo de 2026

Demandan a la SEP por proceso irregular para ocupar la dirección del CBTIS 156 en Torreón, Coahuila 

La denuncia se debe a que Francisco Ayala Delgado, con 30 años en la docencia, ha cumplido los procesos para concursar por la dirección del plantel, pero le han impedido ocupar el cargo, sin detallar las causas

Gerardo Jiménez

La denuncia se debe a que Ayala Delgado ha cumplido los procesos para concursar por la dirección del plantel y el CBTIS 156 ha impedido ocupar el cargo, tampoco han detallado las causas por las que no puede ser director.

Hasta ahora, la Secretaría de Educación Pública Federal no ha emitido una explicación pública detallada sobre el caso, mientras el juicio laboral sigue su curso en las instancias correspondientes.

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