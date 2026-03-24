Demandan a la SEP por proceso irregular para ocupar la dirección del CBTIS 156 en Torreón, Coahuila 











Ciudad de Mexico , 24 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La delegación sindical del CBTIS No. 156 protesta afuera del plantel y denuncian presuntos actos de corrupción. / Foto: Francisco Ayala

Francisco Ayala Delgado, con más de 30 años de docencia y quien actualmente es profesor en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 156 ubicado en Torreón, Coahuila, en el ejido La Joya presentó una demanda laboral ante la segunda sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) en CDMX por violar el derecho de preferencia de la lista ordenada de resultados de Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) contra la Secretaría de Educación Pública Federal.

La demanda fue presentada el 26 de septiembre del 2025 y se definirá una parte clave del proceso respecto de las demandas presentadas por Ayala ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en CDMX y ante el juzgado cuarto de distrito en Torreón, Coahuila.

El denunciante desde diciembre de 2024 concursó por este cargo, sin que fuera definida la dirección del plantel y en junio de 2025 vuelve a inscribirse sin que se respetara en ninguno de los dos procedimientos la calificación aprobatoria que obtuvo.

“Nunca fui notificado como tercero interesado para en su caso someterme a algún concurso de asignación de puesto, del cual tengo derecho pues demandé la definitividad de mi cargo, aunado a que se concursa un puesto laboral que se encuentra en litigio”, argumentó Ayala Delgado en entrevista con El Sol de México.

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También tramitó un amparo en el que se resolvió la suspensión provisional del proceso de “promoción a Cargos con Función Directiva o de Suspensión en Educación Media Superior, ciclo 2026-2027”, del cual se mostró una copia.

De acuerdo con los argumentos presentados por la defensa legal de Ayala se viola el Artículo 38 del Acuerdo de la USICAMM, debido a que no se agota la lista ordenada de resultados de los aspirantes que participaron en el proceso de promoción vertical antes de asignar cargos por otros medios. Esto genera un derecho de preferencia que no se respeta.

Docentes del CBTIS No. 156 exigen solución a las "conductas que están deteriorando gravemente el ambiente laboral" en esa institución / Foto: Francisco Ayala

“Lo curioso es que estas vacantes no se le asignaron o no se les ofertaron a los compañeros que forman la lista ordenada de resultados, lo cual indica que se violó el artículo 38 del Acuerdo de USICAMM para los cargos directivos para el ciclo escolar 2025-2026. No se realiza el evento público de asignación a nivel estatal porque prácticamente se reparten las vacantes a discreción por el esquema de invitación”.

El caso ha sido llevado a instancias legales, porque el profesor Ayala busca que se investigue la actuación de funcionarios del sistema educativo federal y se determine si existieron actos arbitrarios o decisiones discrecionales en la designación del titular del plantel.

Otra de las presuntas irregularidades denunciadas en este litigio son las Convocatorias por invitación paralelas para ocupar estos cargos directivos ya que la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI) genera convocatorias propias, denominadas “por invitación”, que son paralelas a los procesos regulados por la USICAMM. Estas convocatorias no están publicadas por la USICAMM y asignan cargos directivos por un ciclo escolar, sin agotar previamente la lista ordenada de resultados.

También hay una omisión de la etapa estatal de asignación ya que no se realiza el evento público de asignación de cargos a nivel estatal, y las vacantes se reparten mediante la convocatoria de invitación del subsistema.

El conflicto no sólo se mantiene en el terreno jurídico. Al interior del CBTIS 156 la situación ha generado inquietud entre docentes y personal administrativo, quienes cuestionan la transparencia de los procesos de nombramiento dentro de la estructura de la educación media superior tecnológica.