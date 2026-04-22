Denme un ratito para pensarlo, dice Alcalde sobre su posible llegada a la Consejería Jurídica de Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló esta mañana que con la salida de Esthela Damián se la Consejería Jurídica, este puesto se lo ofreció a la dirigente de Morena.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Para mí significa un reconocimiento a mi trayectoria así que me siento muy contenta. Y bueno, creo que lo más importante como le dije a ella, denme un ratito para pensarlo

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló en su conferencia de prensa que Esthela Damián, su actual consejera jurídica, le entregó su renuncia, aplicable a partir del 30 de abril.

El motivo, detalló Damián Peralta en una carta publicada en sus redes sociales, es que buscará competir por una candidatura en el estado de Guerrero.

A sabiendas de la próxima salida de Esthela Damián, Sheinbaum Pardo reveló que propuso a Luisa Alcalde ocupar la vacante en su Gabinete. Ante la propuesta, la lideresa de Morena pidió tiempo para pensarlo.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ningún cambio en la diregencia del partido fundado por el expresidente López Obrador, mientras que Alcalde Luján pidió tiempo para reflexionar su posible llegada a la Consejería de la Presidenta.