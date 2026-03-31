Denuncia PRI el cierre de cuatro mil 500 negocios y la pérdida de empleos en Sinaloa por violencia

La senadora tricolor Paloma Sánchez advierte que la crisis de seguridad ha provocado pérdidas por 70 mil millones de pesos en la entidad

Rafael Ramírez / El Sol de México

Ante este panorama, Sánchez cuestionó que el secretario de Economía estatal (afiliado a Morena) haya desestimado la magnitud del problema al poner en duda la existencia de los negocios cerrados en lugar de asumir acciones para contener la crisis.

“La realidad no se puede negar: son más de 560 días de una crisis sostenida en Sinaloa, con violencia, pérdida de empleos y cierre de empresas, mientras el gobierno opta por minimizar lo que está ocurriendo”, reprochó.

La senadora también advirtió que la inseguridad ha escalado a niveles que afectan directamente a los empresarios, quienes enfrentan extorsiones, amenazas y homicidios.