Denuncian injerencia del gobierno de Oaxaca en proceso de relevo de rector en la UABJO

Integrantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO señalan que el exsecretario de Finanzas estatal estaría realizando actos anticipados de campaña con el respaldo de funcionarios del gobierno estatal

Luis Ramírez / Corresponsal

De acuerdo con el documento, el aspirante estaría realizando actos anticipados de campaña con el respaldo de funcionarios del gobierno estatal, con el propósito de obtener el control de la administración universitaria.

Además, señalaron presuntos actos de presión, vigilancia e intimidación contra integrantes de la comunidad universitaria, así como la utilización de estructuras sindicales y recursos institucionales para incidir en el proceso.

En el documento también se menciona a legisladores locales y federales, a quienes acusan de promover públicamente al mismo aspirante.

Ante esta situación, los firmantes hicieron un llamado a respetar la autonomía universitaria y advirtieron que cualquier acto de violencia o intervención externa en el proceso será responsabilidad de los actores señalados.

La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se encuentra en proceso de renovación de su rectoría, en medio de tensiones internas y señalamientos sobre la participación de actores externos en la definición de su próximo titular.