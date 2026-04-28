Denuncian montaje y cateo ilegal en detención de presunto homicida del sobrino de funcionario de Oaxaca

María Elena Sibaja, madre del detenido, afirmó en una grabación que los agentes ministeriales ingresaron a su domicilio sin orden de cateo ni orden de aprehensión y amenazaron a la familia con armas largas

Luis Ramírez / Corresponsal

“A mi hijo no lo agarraron donde ellos dicen, están mintiendo”, sostuvo la madre del detenido, quien además señaló que durante la irrupción había menores de edad dentro de la vivienda y que la familia fue intimidada con armas largas.

La denuncia de la madre del detenido también coloca bajo escrutinio a la Fiscalía de Oaxaca, institución que en años recientes ha enfrentado cuestionamientos por operativos, tiempos de investigación y respeto al debido proceso.

Hasta el momento, la Fiscalía de Oaxaca no ha respondido públicamente a los señalamientos sobre el presunto ingreso sin orden judicial al domicilio familiar ni sobre la destrucción de equipos de videovigilancia.