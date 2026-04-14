Departamento del Tesoro sanciona a casinos en Tamaulipas por lavar dinero del Cártel del Noreste

Las autoridades estadounidenses acusan al abogado del Z-40 y al activista Raymundo Ramos de trabajar para el grupo criminal en actividades ilícitas

Pablo Rodríguez

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra una red de lavado de dinero vinculada con el Cártel del Noroeste (CDN), incluyendo personas y casinos ubicados en la frontera entre ambos países.

También fue designado el Diamante Casino, con sede en Tampico y con una página de apuestas en línea, la cual también está vinculada de manera operativa con la empresa CAMSA.

En el caso del activista, las autoridades estadounidenses lo señalan por presuntamente defender a integrantes del grupo delictivo y levantar acusaciones falsas contra militares en México.

Según una investigación de LA Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Ramos fue víctima de espionaje ilegal por parte del Ejército para entorpecer una investigación de presuntas ejecuciones extrajudiciales de militares.