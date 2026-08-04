Dependencias federales actualizarán cada mes la información sobre contratos públicos, incluidos los de Pemex
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el lineamiento especificará lo que debe ser transparente y aquello que, por el procedimiento administrativo o judicial, no puede informarse por ser de seguridad nacional
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