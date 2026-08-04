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Méxicomartes, 4 de agosto de 2026

Dependencias federales actualizarán cada mes la información sobre contratos públicos, incluidos los de Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el lineamiento especificará lo que debe ser transparente y aquello que, por el procedimiento administrativo o judicial, no puede informarse por ser de seguridad nacional

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Laura Arana

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¿Qué abarca este decreto sobre transparencia?

LAURA ARANA - Yesica Cadena
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