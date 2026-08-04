Dependencias federales actualizarán cada mes la información sobre contratos públicos, incluidos los de Pemex

MÉXICO

Gobierno niega censura e intervención en lineamientos de audiencias; “no se sancionarán contenidos”, dice Alcalde

La CRT solo intervendrá si no se cumplen tres criterios: que no se publique el código de ética, que no se nombre al defensor de las audiencias y que no se establezca un mecanismo para que la gente pueda presentar quejas, explicó la consejera jurídica de Presidencia