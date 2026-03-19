Derechos Humanos investiga muerte de hombre abatido por policías en Guadalupe, NL

Mientras Seguridad Pública justifica el disparo letal, Derechos Humanos analiza posibles violaciones en el uso de la fuerza policial

David Casas / Corresponsal

Mientras tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León abrió de oficio dos expedientes de queja y solicitó un informe a la autoridad involucrada en los hechos.

El jefe policíaco dijo que el actuar de la policía es neutralizar con la capacitación que tienen.

“Yo soy policía de carrera y el actuar de la policía es neutralizar, sí; es evitar que una persona te agreda, la intención de matar, no tenemos nosotros la intención de matar.

“Puede recibir una persona siete disparos y no se muere, intentamos que deje de tratar de agredir la persona y el blanco más seguro es en medio (señaló el pecho)”, añadió Fabela Pacheco.

Abundó qué pueden haber preguntas del porqué no disparar a una pierna o una mano del sospechoso. Una persona con arma blanca aún herido te puede agredir a una persona, al policía o al menor que estaba a unos metros”, comentó.

Justificó que está comprobado científicamente que el arma punzo cortante es igual de letal y es más fácil que alguien te hiera con ella a que un policía alcance a sacar el arma y dispare.

Según Fabela, el hombre contaba con antecedentes penales por robo y portación de arma; será la Fiscalía quien determine si estaba bajo alguna droga.

El funcionario dijo que el propio papá puso en peligro la vida del niño, el cual lo soltó para cuando le dispararon. El menor fue llevado al DIF.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León abrió dos expedientes de queja y solicitó un informe a la autoridad involucrada en los hechos.

La Comisión dará puntual seguimiento a este caso y, de acreditarse violaciones a los derechos humanos, procederá conforme a sus atribuciones, informó en un comunicado.