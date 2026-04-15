elsoldemexico
Méxicomiércoles, 15 de abril de 2026

Derrame en Veracruz impacta más de 50 zonas del Corredor Arrecifal del Golfo, revela mapa

El registro que inició formalmente el pasado 3 de marzo, funciona como una radiografía de la emergencia donde se detallan las playas, lagunas y mar abierto que no han sido atendidos

Gloria López / El Sol de México

Esta herramienta fue construida junto con las comunidades y colectivos afectados para informar sobre la situación del derrame y las necesidades comunitarias”, señala el informe técnico que acompaña la plataforma.

El mapa permanece abierto a nuevas actualizaciones, y hasta el momento es el único expediente más completo con información sobre la emergencia ambiental.

Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.

Gloria Lopez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Salud asegura que reforzaron controles de calidad y verificación con fabricantes

image
Luis Carriles

El temor del sabotaje

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / SAT contra factureras

image
Roberto Remes

Nosotros los progres

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES