Derrame en Veracruz impacta más de 50 zonas del Corredor Arrecifal del Golfo, revela mapa

El registro que inició formalmente el pasado 3 de marzo, funciona como una radiografía de la emergencia donde se detallan las playas, lagunas y mar abierto que no han sido atendidos

Gloria López / El Sol de México

“Esta herramienta fue construida junto con las comunidades y colectivos afectados para informar sobre la situación del derrame y las necesidades comunitarias”, señala el informe técnico que acompaña la plataforma.

El mapa permanece abierto a nuevas actualizaciones, y hasta el momento es el único expediente más completo con información sobre la emergencia ambiental.