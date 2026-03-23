La Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados tiene pendiente un proceso de desafuero promovido por la Fiscalía de Campeche en contra de Alejandro Moreno, líder del PRI

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Hugo Eric Flores comentó que esto se dará inclusive después de las vacaciones de Semana Santa que toma el Poder Legislativo.

Recordó que el trabajo de la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional es integrar expedientes que pudieran servir para un procedimiento judicial, en este caso, el que tiene la Fiscalía de Campeche en contra del líder priista.

También recordó que el procedimiento en contra de Moreno Cárdenas, quien actualmente se desempeña como senador, es distinto al que promovió la Fiscalía cuando Alejandro Moreno era diputado.

“Es importante decir que la solicitud que presentó la Fiscalía, cuando el hoy senador era diputado, ya quedó sin materia. Entonces se presenta una nueva solicitud con carpetas de investigación distintas a la primera”, explicó.