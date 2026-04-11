Desaparición de antropóloga triqui en Oaxaca: hallan indicios en casa de alcalde y reportan intento de frenar cateos

La investigación se centra en la desaparición de Roxana López, una mujer indígena triqui, vista por última vez cuando ingresó al domicilio del alcalde

Luis Ramírez / Corresponsal

La investigación se centra en la desaparición de Roxana López, una mujer indígena triqui, vista por última vez cuando ingresó al domicilio del alcalde, presuntamente tras ser citada por su pareja, Dagoberto López Díaz, sobrino del edil.

Sobre este último, la Fiscalía confirmó que existe una orden de aprehensión vigente y que actualmente se encuentra prófugo. Las autoridades intentaron localizarlo durante un operativo realizado el pasado 8 de abril, sin éxito.

El fiscal estatal confirmó que el propio edil, integrantes del Cabildo y familiares participaron en estos intentos de obstrucción.

Como parte de las labores de búsqueda, las autoridades emplearon herramientas como georradar para detectar posibles alteraciones en el terreno, así como pruebas de luminol para identificar rastros de sangre no visibles a simple vista.

Las autoridades también señalaron que el retraso obedeció a la necesidad de planear un operativo cuidadoso, debido a la presencia de un grupo criminal en la zona y a las condiciones de seguridad en la región Mixteca.

En paralelo a la investigación, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca revocó la tarde de este viernes el mandato del alcalde Vilgaid López Guadalupe tras una impugnación postelectoral, y ordenó la realización de un nuevo proceso electivo en el municipio.

Hasta el momento, la Fiscalía continúa con el análisis de los indicios recabados para determinar si están relacionados con la desaparición de Roxana López, mientras se mantiene la búsqueda de la víctima y del principal sospechoso.