Desaparición y embarazos: los retos que las autoridades deben atender en infancias y adolescencias 

Organizaciones en defensa de la niñez advirtieron que no buscan atacar sino crear alianzas que permitan salvaguardar a las y los menores de edad.

Montserrat Maldonado

Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), declaró que es urgente reconocer y mirar las violaciones a derechos humanos que sufre este grupo de la población para protegerlo.

Desapariciones y embarazos: los principales retos

De acuerdo con las y los defensores de derechos de las infancias y adolescencias, las desapariciones también han alcanzado a este sector de la población.

De acuerdo con José Encinos, responsable del área de Defensoría e Incidencia de Melel Xojobal, la edad más frecuente de menores desaparecidos en Chiapas es de 15 años.

Por su parte, Javín Álvarez de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (SEIINAC), exigió mejorar la prevención y atención al embarazo adolescente.

Durante su participación, Álvarez resaltó que si bien hay una reducción del 37.5 por ciento en embarazos infantiles y adolescentes desde 2018, la cifra de 2024 cerró con 100 mil 635 hechos, lo que promedia más de 275 partos diarios a nivel nacional.

Sin embargo, también se hizo hincapié en otras violencias que enfrentan los menores de edad.

La organización SEIINAC informó que durante el periodo de 2015-2025, en México en promedio, siete niñas, niños y adolescentes son asesinados cada día.

Además, en los últimos once años, un total de 28 mil 340 han sido víctimas de homicidio o feminicidio.

➡️ Únete al canal de El Solde México en WhatsApp para no perderte la información más importan te

Sobre violencia sexual y trata, Redim apuntó que cada día, 85 niñas, niños y adolescentes son víctimas de delitos sexuales en el país, mientras que cada semana se registra al menos un caso de trata con fines de explotación sexual infantil a nivel nacional.