Desbandada en el Congreso: 12 senadores y 6 diputados de la 4T dejan sus escaños para buscar gubernaturas; suplentes toman el relevo
La disputa interna de Morena por las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027 ya provoca movimientos en el Senado y en San Lázaro
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