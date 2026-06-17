Desbandada en el Congreso: 12 senadores y 6 diputados de la 4T dejan sus escaños para buscar gubernaturas; suplentes toman el relevo

MÉXICO

Morena pierde casi 94 mil afiliados tras fallo del TEPJF; son de organizaciones en proceso de ser partidos

El TEPFJ le negó la razón a Morena, al asegurar que no se vulneró la garantía de audiencia, y que el instituto sí examinó de manera exhaustiva las afiliaciones. Asimismo, pidió al INE revisar otras 18 mil por presunta duplicidad