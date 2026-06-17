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Méxicomiércoles, 17 de junio de 2026

Desbandada en el Congreso: 12 senadores y 6 diputados de la 4T dejan sus escaños para buscar gubernaturas; suplentes toman el relevo

La disputa interna de Morena por las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027 ya provoca movimientos en el Senado y en San Lázaro

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Rafael Ramírez / El Sol de México

Los suplentes sin experiencia legislativa federal

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eatriz Mojica Morga y Pável Jarero Velázquez,
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Rafael Ramirez
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