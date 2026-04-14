Autoridades indicaron que las industrias harinera y de la tortilla mantienen el compromiso de estabilidad de precios

Bertha Becerra / El Sol de México

A través de un comunicado, desmienten el alza en precios de la tortilla e informan que las industrias harinera y de la tortilla mantienen el compromiso de estabilidad a través del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla.

Tanto la Canami como la UNIMT ratificaron su compromiso de mantener una producción y distribución eficiente que abone a la estabilidad del precio. Aseguraron que no existe justificación técnica y económica para un alza.

Se mantiene acuerdo nacional

También gozan de financiamiento con tasas de interés y condiciones preferentes con la finalidad de disminuir costos y ofrecer el producto al mejor precio a las familias.

Se suma a lo anterior que a través del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se vincula a las y los empresarios de las tortillerías con talento interesado en aprender la actividad.

Profeco monitorea precios

En sus visitas, Profeco insta a las tortillerías y a los proveedores a calibrar sus instrumentos para garantizar kilogramos completos a los consumidores.

También revisa el padrón de tortillerías de las Cámaras firmantes que le proporciona la Secretaría de Economía para verificar el porcentaje de cumplimiento y presenta un reporte mensual.

Todas estas acciones son parte de una estrategia para garantizar el abasto del maíz, proteger el poder adquisitivo de las familias y avanzar en la soberanía alimentaria.