Desde hacer política hasta regular espacios digitales, lo que harán nuevos consejeros del INE

Esta noche el pleno de la Cámara de Diputados aprobó designar a Arturo Chávez, Blanca Yassahara y Frida Gómez como nuevos consejeros del INE.

Rafael García

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la designación de estos como nuevos consejeros, con 334 votos que sumaron la mayoría calificada.

Arturo Manuel Chávez López

Arturo Manuel Chávez López, quien es director de Talleres Gráficos de México, y quien obtuvo 99 de 100 en el examen de conocimientos, dijo que ve el INE como un espacio para hacer política.

Aseveró que el INE necesita más demócratas y menos burócratas, pues se trata de un espafio de política electoral.

Además, dejó claro que que hay oportunidad para volver al instituto más austero, con recorte de sueldos y la eliminación de puestos innecesarios.

“Sí pienso que hay oportunidad para tener un instituto más austero”, dijo el director de Talleres Gráficos de México.

Asimismo, señaló indispensable que se lleve a cabo un recorte de los sueldos de altos funcionarios en el INE, principalmente de consejeros, al dejar en claro que no se pueden enriquecer.

Arturo Manuel Chávez afirmó ve oportunidad de volver al instituto más austero con el recorte de sueldos y puestos innecesarios

“Yo sostendría que hay que enriquecer la democracia, no hay que enriquecer a la burocracia ni a las ni los consejeros”, señaló.

Dijo que esto se conseguirá adaptándose al plan B de la reforma electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que recorta privilegios en los órganos electorales.

También puso en la mesa que es fundamental combatir la corrupción “en toda la extensión de la palabra”.

Frida Denisse Gómez Puga

“Es fortalecer el tema de fiscalización, sobre todo en el tema de la comunicación digital en las redes sociales. Sé que está regulado hoy en día, pero creo que ahora con los temas innovadores como Inteligencia Artificial”, aseveró.

Indicó que con su llegada al INE se fortalecería la idea de que más ciudadanos de a pie puedan llegar a estar en este órgano autónomo.

Blanca Yassahara Cruz García

“Hoy hay un gran pendiente que tenemos, que es la violencia digital que se permite, que está ahí y que no hemos encontrado el cómo regularla de manera correcta”, dijo.

Señaló que en ese sentido los tribunales han actuado de manera correcta, pero con su encargo como consejera puede ayudar a regular esté pendiente.

Expuso también que será importante atender la violencia política en razón de género a través de la vigilancia a la reglamentación electoral, y al cuidar que no haya simulación ni fraudes en paridad de género.

No negó que en el INE se pueda hacer política, ni que la democracia sea política, sin embargo, dijo que se puede realizar siempre y cuando se respeten los principios rectores del instituto, como independencia e imparcialidad.