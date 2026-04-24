Desiertos informativos: una consecuencia generada por la violencia contra la prensa

El periodista Roberto Rock puntualizó que un desafío para la prensa es convencer a la sociedad de que no es normal que haya periodistas asesinados

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Por su parte, Andrés Mompotes indicó que la violencia letal contra periodistas es un síntoma nefasto tanto para la comunidad periodística como para la sociedad en general.

“El principal desafío es cómo logramos una alianza con la comunidad a la que decimos estar sirviendo”, enfatizó.

Pese a ello, los comunicadores coincidieron en que otro de los retos es combatir la impunidad que existe en toda la región, así como la consolidación de alianzas entre medios de comunicación y con la propia sociedad.