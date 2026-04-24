Designa SRE a Rigoberta Menchú como Alta Consejera para derechos de las mujeres y pueblos indígenas

Su labor se desarrollará en estrecha articulación con los proyectos estratégicos derivados de la política nacional

Roxana González

Coordinación con políticas nacionales

Menchú recibió oficialmente la nacionalidad mexicana el 16 de julio del año pasado, en una reunión privada con el entonces canciller Juan Ramón de la Fuente.

Reconocida internacionalmente por la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la reconciliación etnocultural, su lucha se centra en la dignidad de los pueblos indígenas.

Desde joven se manifestó contra la represión y la discriminación hacia los pueblos indígenas durante la guerra civil en Guatemala.