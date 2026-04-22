Desmantelan una de las principales redes de huachicol en México; hay 14 detenidos, informa García Harfuch

En conferencia de prensa, el funcionario también dio a conocer la detención de 14 personas por estos hechos

Alejandro Suárez / El Sol de México

El Gobierno federal desmanteló una de las mayores redes de contrabando de hidrocarburos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En conferencia de prensa, el funcionario también dio a conocer la detención de 14 personas por estos hechos.

García Harfuch mencionó que este golpe al huachicol se da tras investigaciones que llevaron más de siete meses.

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