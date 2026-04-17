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Méxicoviernes, 17 de abril de 2026

Despido de funcionarios de Pemex no resuelve el fondo del problema en derrame del Golfo de México: organizaciones ambientalistas

Organizaciones exigen que Pemex informe sobre el total de petróleo derramado y el costo de la limpieza

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Roxana González

Entre los firmantes se encuentran la Alianza Mexicana Contra el Fracking, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y Greenpeace México, A.C.

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Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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