El gobierno federal reconoció que el derrame en el Golfo de México tuvo su origen en la fuga del ducto Old AK-C de Pemex. / Foto: Cortesía/Pemex

Organizaciones ambientalistas reaccionaron este viernes al reconocimiento y confirmación de un derrame de hidrocarburos que afectó los litorales de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas y afirmaron que la separación de tres funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) no resuelve el fondo del problema frente a un desastre ambiental que afectó más de 900 kilómetros del litoral del Golfo de México.

Se castiga el ocultamiento interno, pero sigue sin asumirse plenamente la responsabilidad institucional de Pemex ante los evidentes daños y afectaciones ambientales. Organizaciones ambientalistas en un comunicado

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El jueves, el gobierno federal reconoció que el derrame en el Golfo de México tuvo su origen en la fuga del ducto Old AK-C de Pemex, como las organizaciones de la sociedad civil documentaron y denunciaron semanas atrás. En el comunicado agregan que la respuesta política se concentra en tres funcionarios y no en la responsabilidad integral de Pemex como empresa pública del Estado. “Despedir a quienes ocultaron información no repara el daño ambiental ni sustituye la obligación de asumir institucionalmente las consecuencias del derrame”, subrayaron.

Además señalaron que Pemex sigue sin informar cuánto hidrocarburo se derramó, lo cual resulta muy grave, pues sin un dato oficial del volumen derramado no existe una base seria para dimensionar el daño, evaluar si la respuesta será suficiente, calcular el costo total de la remediación, ni establecer una reparación proporcional. “El principio de el que contamina paga sigue sin traducirse en hechos”, afirma el comunicado.

Asimismo, subraya que a pesar de que el Plan Nacional de Contingencia contempla costos de atención, seguimiento, compensaciones y procesos financieros dentro de la respuesta y el seguimiento del incidente, hasta el momento el gobierno no ha transparentado cuánto costó el despliegue de 3 mil 365 elementos, 25 buques y embarcaciones, 9 aeronaves, drones, barreras, monitoreo, limpieza, transporte y disposición final de residuos.

También destacan que el país, los pescadores y las comunidades siguen sin saber cuál es la magnitud de las afectaciones, ni cuánto ha costado la respuesta completa, cuánto deberá pagar Pemex por la atención, limpieza, seguimiento y remediación de un derrame causado por su propia infraestructura. Los apoyos –añade el comunicado-no sustituyen la reparación integral.

Las organizaciones consideraron, además, que los apoyos de 15 mil pesos a 3 mil 379 pescadoras y pescadores, y otros apoyos sociales y productivos, que anunció el gobierno, no pueden presentarse como solución al daño ocasionado, ya que no sustituyen la compensación por pérdida de ingresos, no reparan las afectaciones a pescadores, prestadores de servicios y comunidades costeras, y mucho menos reemplazan la obligación de restaurar ecosistemas afectados, como es el caso de manglares y arrecifes.

Las autoridades desacreditaron a la sociedad civil y hoy terminan confirmando lo que denunciamos. Durante semanas, las autoridades no sólo ocultaron información, también desacreditaron públicamente materiales y alertas impulsadas por organizaciones no gubernamentales y comunidades. Organizaciones ambientalistas

En el documento, las organizaciones exigen al gobierno federal y a Pemex que informen públicamente sobre el volumen total derramado; el costo total de la atención, limpieza, monitoreo y remediación; así como del monto que Pemex deberá cubrir conforme a su responsabilidad institucional y sobre el plan integral de restauración ambiental, con metas, tiempos, responsables y mecanismos de seguimiento público.