Sheinbaum destaca detención de El Jardinero como logro del Gabinete de Seguridad
La detención muestra coordinación y avances en inteligencia, resaltó la mandataria
Laura Arana
Hay mucha coordinación entre Defensa, Marina, Seguridad y todas las instituciones vinculadas con la seguridad pública
El Jardinero nació el 19 de noviembre de 1980 en Michoacán y contaba con una orden de aprehensión en territorio nacional y, además, era requerido por autoridades estadounidenses con fines de extradición.
Horas después de la detención de El Jardinero, autoridades mexicanas informaron de la detención, en Jalisco, de César Alejandro ‘N’, alias El Güero Conta, quien se desempeñaba como operador financiero del posible sucesor de El Mencho.