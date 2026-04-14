Destinan más de 13 mil mdp a infraestructura en carreteras en Oaxaca para 2026

Dentro de la inversión destacan las carreteras de Salina Cruz–Zihuatanejo, Mitla–Tehuantepec y la modernización del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido

Luis Ramírez / Corresponsal

También se contempla la ejecución del programa de mantenimiento carretero conocido como “Mega Bachetón”, que incluye trabajos de repavimentación en varios kilómetros de la red estatal, además de la reconstrucción y rehabilitación de puentes.

En materia de infraestructura estratégica, se reporta avance en la modernización del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, así como la planeación de un Centro Integral de Residuos Sólidos con capacidad para el manejo de grandes volúmenes.

Las autoridades estatales indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia para ampliar la cobertura de servicios básicos y mejorar las condiciones de movilidad en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con la información presentada, los proyectos se desarrollarán de manera gradual en los próximos años, con la meta de concluir antes del término de la actual administración federal.