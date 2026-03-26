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Méxicojueves, 26 de marzo de 2026

Detectan en NL cuarto caso de gusano barrenador en un perro criollo

De noviembre de 2024 a la fecha se han reportado 18 mil 734 casos; solo están activos mil 334 y se recuperaron 17 mil 387 de esos casos

Bertha Becerra / El Sol de México

Procedimiento de atención

El tratamiento comprende un período de revisión contínua de 10 a 15 días, para verificar la ausencia de la plaga en los animales afectados.

Luego se giran instrucciones al médico veterinario de mantener comunicación permanente y notificar de manera inmediata la aparición larval de sangre caliente, incluido el ser humano.

En el caso del canino de Mier y Noriega, en breve se iniciará la dispersión de moscas estériles en la región.

Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.

Bertha Becerra
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