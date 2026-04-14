Detienen a cuatro miembros de una familia ligados al Cártel de Sinaloa

Autoridades de EU detuvieron a cuatro integrantes de una familia acusados de traficar fentanilo, metanfetamina y armas en California; un quinto sospechoso sigue prófugo

Pablo Rodríguez

“José Luis Salazar-Cruz, Alfonso Salazar y Jorge Humberto Salazar son hermanos. José Manuel Salazar es hijo de José Luis Salazar-Cruz”, dice el comunicado del Departamento de Justicia.

Los demás acusados tenían la función de ser intermediarios entre proveedores y compradores.

La investigación documenta múltiples operaciones de venta de droga , principalmente metanfetamina en cantidades cercanas a una libra.

Uno de los casos, ocurrido el 21 de enero de 2025, cuando se vendieron casi 454 gramos de metanfetamina y 324 gramos de fentanilo. En otras transacciones posteriores se comercializaron hasta 2.3 kilogramos de metanfetamina.

Las autoridades estadounidenses indicaron que el suministro de droga provenía de Tijuana y Mexicali, desde donde era trasladado a territorio estadounidense oculto en remolques.

De acuerdo con la acusación, el prófugo López Paniagua obtenía los narcóticos directamente de integrantes del cártel y los distribuía al resto de la red.