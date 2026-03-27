Detienen a El Gallo, presunto líder de una banda que trafica drogas de México a Kansas

Tras nueve cateos en Puebla y Michoacán, las autoridades del Gabinete de Seguridad capturaron a ocho presuntos implicados en trasiego de droga a EU.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades del Gabinete de Seguridad, la banda se dedicaba a traficar drogas desde México a Kansas City en Estados Unidos.