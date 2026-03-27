Detienen a El Gallo, presunto líder de una banda que trafica drogas de México a Kansas
Tras nueve cateos en Puebla y Michoacán, las autoridades del Gabinete de Seguridad capturaron a ocho presuntos implicados en trasiego de droga a EU.
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades del Gabinete de Seguridad, la banda se dedicaba a traficar drogas desde México a Kansas City en Estados Unidos.
Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.