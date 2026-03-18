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Méxicomiércoles, 18 de marzo de 2026

Detienen a La Maracucha, presunta integrante del Tren de Aragua en CDMX

Yorbelis N, alias La Maracucha, fue detenida por presuntos vínculos con trata de personas, narcomenudeo y operaciones del Tren de Aragua en la capital

Pablo Rodríguez

Elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a Yorbelis N, alias La Maracucha, presunta integrante del grupo delictivo Tren Aragua. 

Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión

Pablo Javier Rodriguez Juarez
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