Detienen a La Maracucha, presunta integrante del Tren de Aragua en CDMX
Yorbelis N, alias La Maracucha, fue detenida por presuntos vínculos con trata de personas, narcomenudeo y operaciones del Tren de Aragua en la capital
Pablo Rodríguez
Elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a Yorbelis N, alias La Maracucha, presunta integrante del grupo delictivo Tren Aragua.
Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión