Detienen a La Maracucha, presunta integrante del Tren de Aragua en CDMX











Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La captura de Yorbelis N, se realizó en la alcaldía Cuauhtémoc / Foto: @GabSeguridadMX

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por las autoridades, donde señalan que la detenida estaría vinculada con actividades como “trata de personas, delincuencia organizada, cobro de piso, distribución de droga y captación de víctimas para explotación sexual”.

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

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De acuerdo las autoridades la captura de Yorbelis N, se realizó en la alcaldía Cuauhtémoc, como resultado de trabajos de investigación iniciados en 2025, derivados de cateos, verificaciones administrativas y detenciones previas de otros integrantes de la organización criminal.

El operativo que se llevó a cabo en la calle Juan Aldama, en la colonia Buenavista, donde elementos de seguridad cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de trata de personas agravada y delincuencia organizada.

“Derivado de trabajos de inteligencia, se identificó a una mujer de nacionalidad extranjera que tenía su zona de operación en diversos hoteles de la capital mexicana, uno de ellos ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc”, dice el documento.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el grupo criminal denominado Tren Aragua es una organización transnacional originaria de Venezuela, con células en distintos países como en Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia y Brasil.