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Méxicomartes, 7 de julio de 2026

Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, luego de que su esposa lo acusara por agresiones

La física nuclear María Felicia Jiménez denunció a su esposo ante la Fiscalía de CDMX por ejercer violencia en su contra

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Ariadna Lobo y Maleny Navarro / El Sol de México

Maleny Navarro
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