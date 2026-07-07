Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, luego de que su esposa lo acusara por agresiones

MÉXICO

De los acordeones a la Inteligencia Artificial: así evolucionaron los fraudes en los exámenes de admisión en México

La denuncia penal de la UNAM contra presuntas redes que ofrecían ingresos “garantizados” exhibe la evolución de los fraudes en los exámenes de admisión: de los tradicionales acordeones y el robo de reactivos a la suplantación de identidad