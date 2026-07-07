Méxicomartes, 7 de julio de 2026
Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, luego de que su esposa lo acusara por agresiones
La física nuclear María Felicia Jiménez denunció a su esposo ante la Fiscalía de CDMX por ejercer violencia en su contra
Ariadna Lobo y Maleny Navarro / El Sol de México
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