elsoldemexico
Méxicojueves, 23 de abril de 2026

Detienen en Argentina a Fernando N, contraalmirante de la Semar, prófugo por huachicol fiscal

Fernando N contaba con ficha roja de Interpol; su detención se realizó en colaboración con las autoridades de Argentina y de UNIPOL en ese país

Maleny Navarro / El Sol de México

Fernando N, contraalmirante de la Secretaría de Marina, fue detenido en Argentina con fines de extradición debido a que es requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, quien reportó la detención, indicó que Fernando N cuenta con ficha roja de Interpol y se encontraba en posesión de documentación falsa.

Información en desarrollo...

