La detención se dio en Polanco después de un fuerte operativo de seguridad

Pablo Rodríguez

De acuerdo con la información oficial, Carlos N cuenta con una ficha roja emitida por Interpol y es investigado por su probable participación en delitos como narcotráfico, extorsión y homicidio.

El grupo criminal Los Lobos es señalado por autoridades internacionales por su participación en el tráfico de cocaína a gran escala hacia Europa, mediante el uso de empresas exportadoras de frutas como fachada.

Según reportes del Departamento de Estado de Estados Unidos, la organización ocultaba droga en cargamentos legales, particularmente en contenedores refrigerados, para evadir controles de seguridad.

“La droga era ocultada dentro de cargamentos legítimos de exportación, especialmente en contenedores refrigerados de frutas, y posicionada estratégicamente para evadir la detección”, de acuerdo con la dependencia de EU.