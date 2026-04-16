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Méxicojueves, 16 de abril de 2026

Detienen en Colombia a ciudadano mexicano acusado de explotación sexual infantil en EU

El ciudadano fue detenido mientras pasaba los controles migratorios en Colombia, tras llegar al país en un vuelo procedente de México

EFE

La entidad gubernamental aseguró que los sitios de alta afluencia turística, como Cartagena, tienen mucha presencia de menores de edad que podrían ser captados para explotación sexual, redes proxenetas y pornografía infantil.

Por ello, los controles de seguridad también están enfocados en revisar inmuebles donde se denunciaron encuentros sexuales en los que participan extranjeros.

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