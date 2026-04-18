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Méxicosábado, 18 de abril de 2026

Detienen en México a János “N”, uno de los 10 más buscados en Europa 

El detenido cuenta con una orden de aprehensión en Hungría por tráfico de estupefacientes

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Montserrat Maldonado

Autoridades mexicanas realizaron la detención de János “N”, quien cuenta con ficha roja de Interpol y es considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con otras fuerzas de seguridad, llevó a cabo el arresto en el estado de Quintana Roo

De acuerdo con el comunicado, el detenido cuenta con una orden de arresto en Hungría por tráfico de estupefacientes.

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Tras la investigación, la Secretaría dijo que se identificó al sujeto en el municipio de Benito Juárez, en la avenida Politécnico.

El detenido ya fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, a fin de determinar su situación migratoria y dar continuidad a su proceso de deportación controlada hacia Europa.

Detención de extranjeros en México 

Cabe señalar que esta no es la primera detención de sujetos extranjeros en el país.  En enero de este año, el exatleta olímpico, Ryan Wedding, se entregó voluntariamente en la embajada de Estados Unidos en México

De acuerdo con las autoridades federales, el detenido es requerido por una Corte de la ciudad de Tampa, Florida.

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Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.

Montserrat Sanchez Maldonado
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