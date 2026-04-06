Un operativo encabezado por la Secretaría de Marina permitió detener a “Milo”, presunto miembro de la Mafia Cubano-Americana, requerido por Estados Unidos por tráfico de personas y delincuencia organizada

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

De acuerdo con un comunicado oficial, la detención se logró tras trabajos de inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso en el fraccionamiento Residencial Arbolada, en Cancún, donde se realizaron recorridos de vigilancia.

En el lugar fueron detenidas dos personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras se define su situación jurídica. Durante la revisión, las autoridades aseguraron 38 dosis de marihuana y una camioneta.

Tras la verificación de identidad, Remigio “N” fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México para continuar con el proceso de extradición solicitado por autoridades estadounidenses.

Cancún y sus alrededores, además de ser un polo turístico, han sido señalados en diversas investigaciones como puntos de operación logística para redes criminales vinculadas al traslado irregular de personas hacia el norte del país.

La detención de personas con órdenes de extradición forma parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad para desarticular estructuras criminales no solo a nivel local, sino también en su dimensión internacional.

Las autoridades federales reiteraron que continuarán las acciones coordinadas para ubicar y detener a generadores de violencia, especialmente aquellos requeridos por otros países