Día Mundial del Agua: con IA y agricultura de precisión se puede mejorar la eficiencia hídrica, asegura Bayer

Con IA, sensores, datos en tiempo real recibidos por WhatsApp se puede optimizar el riego agrícola para sustituir métodos tradicionales, señalan directivos de la empresa

Bertha Becerra / El Sol de México

Estos temas se analizaron en la mesa de diálogo “Agua, Productividad y Seguridad Alimentaria”, que organizó Bayer en el Día Mundial del Agua, este 22 de marzo.

La IA optimiza el riego

Su uso permitió ahorrar 18,7 millones de metros cúbicos de agua, volumen equivalente al consumo anual de 74 mil hogares o el todos los habitantes de Coatzacoalcos, en Veracruz, dijo el ejecutivo de Bayer.

También en las operaciones de producción de semillas de Bayer se implementan mejoras en eficiencia hídrica. Se tienen ahorros de 109 millones de metros cúbicos de agua, frente a esquemas tradicionales de producción.

“Estas optimizaciones en tecnología, manejo agronómico y prácticas de cultivo, demuestran el impacto tangible que la ciencia y la innovación, generan el uso responsable del agua en el campo”, dijo José Antonio Tiburcio.

Asimismo, el programa “Cultivando cada Gota”, logró reducir el consumo de agua en cultivos de maíz en el norte de la República, mediante capacitación, acompañamiento técnico y prácticas de riego más eficientes.

Sin embargo, su verdadero impacto depende de que las soluciones lleguen al campo de forma práctica, accesible y útil para quienes las operan.

“La clave está en asegurarnos que las herramientas que desarrollamos sean de fácil adopción. La tecnología existe. El tema es que el agricultor la adopte. Y para eso, tiene que ser sencilla, intuitiva y de fácil operación”.

“Debe ser algo con lo que el agricultor se adapte, lo entienda y obviamente, demostrarles que la tecnología funciona”, subrayó el ejecutivo de Bayer.

Agricultura de precisión

Pedro Lázaro Chávez, funcionario de Conagua manifestó que es un gran reto la utilización de tecnología en el campo. “Puede haber la mejor tecnología, pero si los productores no la hacen suya es difícil”.

Comentó que en la Conagua apoyan los sistemas eficientes. “Hay agricultores súper tecnificados; pero aún son muchos productores que practican técnicas tradicionales”.

Afirmó que “Hacia allí vamos. Nos enfocamos a tener sistemas más eficientes que nos permitan tener mayor productividad del agua”.

Hacia una nueva cultura del agua

Para José Ramón Ardavín del CESPEDES, dadas las actuales condiciones de la naturaleza: cambio climático y sequías, “está en juego la viabilidad económica del país en materia agrícola y agroalimentaria”.

Señaló que la industria utiliza el agua como un recurso fundamental para el crecimiento económico y la inversión. “Existe dos recursos naturales clave para promoverla: la energía y el agua”.

Subrayó que “sí no se cuenta con certidumbre en el suministro de ambos, es prácticamente imposible sostener y atraer nuevas inversiones”.

Para Eduardo Viesca, de la Concamin, en México tenemos que avanzar hacia una nueva cultura del agua en todos los usos y usuarios.

“Veo con mucho agrado que el tema del agua se retomó fuertemente en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum: tecnificar el campo, priorizar el agua para consumo humano”.

“Esto ya está en la Ley de Aguas Nacionales de 1992, pero requiere impulso por parte de la autoridad para que se haga realidad. Y también de la participación del sector privado”., señaló.

Destacó que desde la perspectiva del sector empresarial, el reto del agua impulsa la necesidad de acelerar la adopción de soluciones tecnológicas en el campo y la industria en coordinación entre autoridades, productores y sector privado.