Diálogo con gobernadora de Chihuahua será con el secretario de seguridad, dice Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, la presidenta respondió que el primer encuentro que sostuvieron García Harfuch y Maru Campos “fue una conversación cordial” y que la gobernadora quedó en dar información sobre operativo

Laura Arana

Indicó que el titular de seguridad solicitó información a la gobernadora sobre el operativo, “quedó de dar la información”.

Al ser cuestionada sobre si la gobernadora intentó devolverle la llamada después de que ayer la contactara y no obtuviera respuesta, Sheinbaum dijo: “Ya a través del secretario ya se estableció la relación”.

La gobernadora de Chihuahua solicitó formalmente una reunión con la presidenta para explicar el operativo que desmanteló un laboratorio de drogas sintéticas y el accidente vehicular posterior, donde perdieron la vida dos agentes de Estados Unidos.