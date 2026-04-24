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Méxicoviernes, 24 de abril de 2026

Diálogo con gobernadora de Chihuahua será con el secretario de seguridad, dice Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, la presidenta respondió que el primer encuentro que sostuvieron García Harfuch y Maru Campos “fue una conversación cordial” y que la gobernadora quedó en dar información sobre operativo

Laura Arana

Indicó que el titular de seguridad solicitó información a la gobernadora sobre el operativo, “quedó de dar la información”.

Al ser cuestionada sobre si la gobernadora intentó devolverle la llamada después de que ayer la contactara y no obtuviera respuesta, Sheinbaum dijo: “Ya a través del secretario ya se estableció la relación”.

La gobernadora de Chihuahua solicitó formalmente una reunión con la presidenta para explicar el operativo que desmanteló un laboratorio de drogas sintéticas y el accidente vehicular posterior, donde perdieron la vida dos agentes de Estados Unidos.

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