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Méxicodomingo, 9 de agosto de 2026

Dictan prisión preventiva a Guadalupe N, apoderada legal de empresa ligada a red de huachicol fiscal

Es la novena persona detenida por la estructura que presuntamente utilizaba el sistema ferroviario para introducir hidrocarburos sin pagar impuestos, caso por el que fue arrestado el exgobernador Ernesto N 

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Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

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Juan Carlos Rodriguez
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