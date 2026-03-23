Diputado Mario Calzada acepta tener concesión de agua agrícola, industrial y de servicios; niega irregularidades
El legislador del PRI dijo que buscará una reunión urgente con la Conagua para defender su concesión hídrica, que aseguró tener desde hace décadas
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
Entre las concesiones que evidenció el funcionario federal, mencionó que hay un caso particular de la familia Calzada en Querétaro, que utiliza 628 mil metros cúbicos bajo cinco concesiones hídricas.
Morales mencionó que mientras las concesiones están asignadas para uso agrícola, estás se utilizan para comerciar agua en pipas y para abastecer un desarrollo inmobiliario y un campo de Polo.
Sin embargo, de acuerdo con Calzada Mercado, todas sus concesiones están en regla, puesto que sus títulos acreditan el uso del agua que existe.
Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.
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