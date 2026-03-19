Diputados aprueban convocatoria para elegir consejerías del INE, se realizará en 4 etapas

Se sustituirán a los tres consejeros Dania Paola Ravel Cuevas, Beatriz Claudia Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez, quienes concluyen su periodo el 4 de abril

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

De acuerdo con la convocatoria, la elección de las tres consejerías para el INE se desarrollará en cuatro etapas, cada una de ellas con distintas fases.

¿Cuáles son los requisitos de la convocatoria para obtener una consejería del INE?

La tercera etapa constará de la integración de tres listas que el Comité Técnico de Evaluación enviará a la Jucopo y que esta deberá publicar en la Gaceta Parlamentaria.

En la cuarta etapa, la Jucopo enviará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados las listas para que se sometan a votación ante el pleno y se elijan a las y los consejeros electorales, a más tardar el 22 de abril de 2026.

Para el caso de que no existan los acuerdos y consensos necesarios para elegir a las y los consejeros electorales, el 28 de abril entrante se realizará una insaculación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

La convocatoria se aprobó con 408 votos favor, y 35 en contra, por lo que Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación.