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Méxicomiércoles, 25 de marzo de 2026

Diputados aprueban en lo general reforma de “pensiones doradas”: ponen tope de alrededor de 67 mil pesos mensuales

En lo general, la reforma para fijar tope a pensiones doradas fue aprobada por unanimidad, pero partidos como MC y PAN anticiparon reservas para modificar detalles

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Para la discusión en lo particular se tienen prevista el análisis de alrededor de 108 reservas.

Dijo que, aunque MC acompañaría la reforma en lo general, hay riesgos como la aplicación retroactiva de la reforma.

Defender lo indefendible no es proteger derechos, es perpetuar desigualdades

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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