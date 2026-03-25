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Méxicomiércoles, 25 de marzo de 2026

Diputados aprueban límite a “pensiones doradas” de alrededor de 67 mil pesos mensuales

El pleno de San Lázaro aprobó en lo general y en lo particular una reforma a la Constitución para que ninguna pensión sea superior al 50% del salario presidencial

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum propone fijar un tope para que ninguna pensión del Estado mexicanos sea superior al 50 por ciento del salario presidencial.

La discusión se prolongó durante casi 10 horas y al votarse en lo particular, sin cambios admitidos, sólo 363 legisladores respaldaron la propuesta, frente a 64 en contra y 25 abstenciones, particularmente de Movimiento Ciudadano.

“La verdad duele. Duele ver cómo nuestro Estado es saqueado por pensiones millonarias y cómo a unos apenas les alcanza para subsistir y cubrir sus necesidades básicas”, contó la legisladora.

Dijo que, aunque MC acompañaría la reforma en lo general, hay riesgos como la aplicación retroactiva de la reforma.

Defender lo indefendible no es proteger derechos, es perpetuar desigualdades

Tras su aprobación con mayoría calificada en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, la reforma se envió a las legislaturas estatales, en donde requiere la aprobación de al menos 17 Congresos estatales.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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