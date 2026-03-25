Diputados aprueban límite a “pensiones doradas” de alrededor de 67 mil pesos mensuales











Ciudad de Mexico , 25 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La bancada de Morena apoyó sin cuestionamientos la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. / Foto: Romina Solís / El Sol de México

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, una reforma al artículo 127 de la Constitución para poner un límite a las denominadas “pensiones doradas” de extrabajadores de las empresas del Estado mexicano, como Pemex y CFE, organismos descentralizados y demás instituciones del Gobierno.

Cuando el dictamen se votó en lo general consiguió 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, pero partidos como Movimiento Ciudadano y Acción Nacional anunciaron reservas. Diputados y diputadas presentaron un total de 108 reservas para proponer cambios particulares, pero tras la participación de más de 90 oradores, ninguna se aprobó.

Al inicio de la sesión, la panista Margarita Zavala intentó frenar la discusión al proponer una moción suspensiva, argumentando que la reforma violenta el artículo 14 constitucional, el cual dispone que la aplicación de la ley no puede ser retroactiva en perjuicio de los derechos de las personas. La moción se negó con la mayoría del oficialismo.

La diputada morenista Haidyd Arreola, quien presentó el dictamen en la tribuna de San Lázaro, explicó que la reforma busca corregir la desigualdad y la injusticia de las pensiones, puesto que lo legal “no siempre es justo” y al mencionar datos de la de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 del Inegi, puntualizó que las jubilaciones en promedio rondan los cuatro mil 600 pesos al mes.

“El señor Juan Rubio Martínez, originario de Autlán de Navarro, Jalisco, con 88 años, trabajó más de 30 años de su vida, cotizando mil 117 semanas y actualmente recibe una pensión mensual de cuatro mil 511 pesos. También les voy a hablar de Carlos Arturo Sánchez Magaña, que recibe una pensión por la cantidad de un millón 100 mil 361.34 pesos al mes.

Los legisladores de Morena llevaron pancartas a favor del tope de las "pensiones doradas". / Foto: Romina Solís / El Sol de México

Antes de presentarse el dictamen, la panista Margarita Zavala intentó frenar la discusión al proponer una moción suspensiva, argumentando que la reforma violenta el artículo 14 constitucional, el cual dispone que la aplicación de la ley no puede ser retroactiva en perjuicio de los derechos de las personas. La moción se negó con la mayoría del oficialismo.

La diputada morenista Haidyd Arreola, quien presentó el dictamen en la tribuna de San Lázaro, explicó que la reforma busca corregir la desigualdad y la injusticia de las pensiones, puesto que lo legal “no siempre es justo” y, al mencionar datos de la de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 del Inegi, puntualizó que las jubilaciones en promedio rondan los cuatro mil 600 pesos al mes.

“El señor Juan Rubio Martínez, originario de Autlán de Navarro, Jalisco, con 88 años, trabajó más de 30 años de su vida, cotizando mil 117 semanas y actualmente recibe una pensión mensual de cuatro mil 511 pesos. También les voy a hablar de Carlos Arturo Sánchez Magaña, que recibe una pensión por la cantidad de un millón 100 mil 361.34 pesos al mes”, contó la legisladora.

La verdad duele. Duele ver cómo nuestro Estado es saqueado por pensiones millonarias y cómo a unos apenas les alcanza para subsistir y cubrir sus necesidades básicas Haidyd Arreola, diputada de Morena

De manera concreta la reforma establece que “las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del Gobierno federal, así como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas públicas y los fideicomisos públicos, de las entidades federativas y de los municipios, no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo federal en el presupuesto correspondiente”.

Es decir, para este 2026 el salario neto -después de impuestos- de la Presidencia es de 134 mil 290 pesos, por lo que el 50 por ciento que se establece como máximo sería de alrededor de 67 mil 145 pesos. Sin embargo, la reforma no contempla si se considera el salario presidencial neto o bruto.

Lo anterior incluye a instituciones como Pemex, CFE, Luz y Fuerza, Nafin, Banobras, Bancomext, Banrural, entre otras, pero excluye a dependencias como las Fuerzas Armadas.

Mientras extrabajadores de la CFE se manifestaban por tercer día consecutivo a las afueras de la Cámara de Diputados en defensa de sus pensiones, la reforma impulsada por Sheinbaum Pardo ya tenía los votos asegurados de Morena y sus aliados, PT y Partido Verde.

Decenas de trabajadores pensionados de CFE protestaron a las afueras de San Lázaro. / Foto: Romina Solís / El Sol de México

Pero desde Movimiento Ciudadano hubo respaldo a la reforma en lo general y reservas anunciadas. La emecista Claudia Ruiz Massieu advirtió que “reformas diseñadas para resolver un problema pero que, al mismo tiempo, empeoran otros que no resuelven”.

“El oficialismo afirma que la aplicación retroactiva de esta reforma es válida porque la Constitución es Norma Suprema. Argumentan que el artículo 14 constitucional únicamente prohíbe la retroactividad de las ‘leyes’, pero que de ninguna manera limita los alcances de una reforma constitucional”, cuestionó.

Los pensionados manifestaron que la reforma va contra sus derechos laborales. / Foto: Romina Solís / El Sol de México

La panista Laura Cristina Márquez reconoció que sí debe haber una medida objetiva para fijar las pensiones y que éstas no caigan en excesos, pero subrayó que “es esencial para el Estado de derecho de este país que se respeten los derechos de quienes legalmente han recibido su pensión después de dejar 30 o más años de su vida al servicio de México”.

Asimismo, la priista Nadia Navarro dijo que el partido tricolor está de acuerdo en poner un límite a las pensiones que no son viables para la realidad mexicana, pero como el resto de legisladores de oposición, lamentó que se pudiera violar el principio constitucional de retroactividad.

Sin embargo, el morenista José Alejandro Peña, quien a nombre de Morena defendió la reforma de “pensiones doradas”, calificó como injusto que millones de mexicanos y mexicanas trabajan toda su vida con la esperanza de una pensión digna, mientras hay pensiones privilegiadas para unos cuantos.

Tras reconocer que hay quienes se oponen a la reforma porque sienten su derechos vulnerados, cuestionó: “vale la pena preguntarnos con honestidad: ¿es justo sostener el privilegio de unos cuantos cuando millones de mexicanas y mexicanos viven otra realidad? ¿Es justo defender montos desproporcionados mientras hay personas que después de toda una vida de trabajo no pueden cubrir ni lo esencial?”.

Pese a que la oposición insistió hasta el cansancio los riesgos de la aplicación retroactiva de la reforma, el dictamen de la reforma argumenta que “cuando se trata de disposiciones de carácter constitucional, éstas pueden producir efectos retroactivos sin que ello implique una vulneración a derechos adquiridos, en virtud de que derivan del ejercicio de las facultades del Poder Reformador”.

Asimismo, la rispidez que se vivió entre el PT y el oficialismo en el Senado de la República con la discusión del plan B electoral, se hizo latente en el Palacio Legislativo de San Lázaro cuando la diputada petista Margarita García advirtió sobre la aplicación retroactiva de la reforma de “pensiones doradas” y criticó la selectividad de ésta al no considerar las pensiones de ministros en retiro como Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia; y de Olga Sánchez Cordero, actual diputada de Morena.

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