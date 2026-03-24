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Méxicomartes, 24 de marzo de 2026

Diputados aprueban nueva Ley de Cine con incentivos fiscales a producciones audiovisuales

Con la nueva ley se abroga la Ley Federal de Cinematografía la cual estuvo vigente desde 1992; “hoy el cine ya no vive únicamente en las salas tradicionales”, dijo la diputada de Alma Lidia de la Vega

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Por ello, enfatizó, con la nueva Ley de Cine se impulsa un derecho humano que construye identidad, memoria colectiva y cohesión social.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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