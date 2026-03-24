Diputados aprueban nueva Ley de Cine con incentivos fiscales a producciones audiovisuales











Ciudad de Mexico , 24 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La iniciativa presidencial se aprobó con el voto unánime de 462 legisladores. / Foto: Laura Lovera / El Sol de México

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, expedir la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual, la cual contempla cuotas mínimas de exhibición de producciones cinematográficas mexicanas, tanto en salas de cine como en plataformas digitales, apoyos fiscales y accesibilidad al derecho de las personas al cine y la cultura.

Con el voto unánime de 462 diputadas y diputados esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, abroga o elimina la actual Ley Federal de Cinematografía, la cual está vigente desde 1992.

Al presentar el dictamen de la iniciativa la presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Alma Lidia de la Vega, destacó que México necesita una legislación moderna que haga valer el talento de sus creadoras y creadores audiovisuales.

“Hoy presentamos una legislación que fortalece el derecho humano al acceso a la cultura reconocido en nuestro artículo 4o. de la Constitución. Esta ley reconoce al cine y al audiovisual como expresiones culturales fundamentales para la vida democrática del país”, dijo.

Explicó que una nueva Ley de Cine es necesaria porque la tecnología y las producciones audiovisuales han cambiado mucho desde hace 34 años que se publicó la actual Ley Federal de Cinematografía; “hoy el cine ya no vive únicamente en las salas tradicionales, hoy el audiovisual habita también en plataformas digitales, en series, documentales, en nuevos formatos narrativos que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas”, dijo.

Entre los cambios propuestos, dijo, la nueva legislación establecerá una cuota mínima para que las salas de cine destinen el 10 por ciento de su tiempo de proyecciones a contenidos mexicanos, con una permanencia mínima de 14 días. Asimismo, las plataformas digitales estarán obligadas a contar con una sección visible y permanente para contenidos mexicanos.

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La nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual también impulsa incentivos fiscales del hasta 30 por ciento del costo de producción para generar empleos, fortalecer cadenas productivas y fomentar la inversión. Igualmente contempla apoyos a creadores audiovisuales indígenas y afromexicanos; y se impulsa la accesibilidad.

“También quiero destacar que se nombran acciones para preservar el patrimonio audiovisual nacional. Una copia de cada película mexicana será entregada para resguardo en la Cineteca Nacional, reconociendo que nuestras obras cinematográficas forman parte de la memoria histórica de nuestro país”, destacó la legisladora morenista.

Uno a uno, diputados de todos los partidos políticos expresaron su aval a la reforma, y pese al respaldo de la bancada del PAN a la nueva Ley de Cine, el legislador blanquiazul Omar Antonio Borboa aprovechó la tribuna de San Lázaro para criticar que el sexenio pasado se dejó desprotegida a la industria cinematográfica nacional con la eliminación del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), el cual se sustituyó por el programa Fomento al Cine Mexicano (Focine).

La priista Socorro Jasso secundó la idea del panista al sostener que la eliminación de fideicomisos como el Fidecine debilitó la cultura y las artes del país; “es así como esta ley viene a tapar un hoyo que abrió el propio gobierno de la Cuarta Transformación”, dijo.

Por su parte, la legisladora petista Maribel Martínez destacó que con la nueva legislación “ampliamos el derecho a la cultura, a la libertad de expresión, proporcionando una base sólida para regular, promover y fomentar la industria cinematográfica y audiovisual”.